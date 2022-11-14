NASAMS уже в строю і прикривають українське небо, – Повітряні сили

Перші зенітні ракетні комплекси NASAMS прибули до України 7 листопада. Наразі вони вже прикривають наше небо від російських загарбників.

ЗРК NASAMS вже працюють на фронті. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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NASAMS вже долучилися до захисту українського неба. Окрім того, найближчим часом на бойове чергування будуть поставлені і зенітні установки HAWK.

За словами Ігната, наші підрозділи вже набувають бойових спроможностей щодо комплексу HAWK. Зауважимо, що Іспанія анонсувала передачу ще двох зенітних установок 10 листопада.

Чекаємо й іншої допомоги, яку нам обіцяли наші партнери, для того, щоб посилювати українське небо,

– підкреслив речник командування Повітряних сил.

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Україна отримала перші ЗРК NASAMS: що треба знати

Перші зенітні ракетні комплекси NASAMS вже прибули в Україну. Це 7 листопада підтвердив міністр оборони. Олексій Резніков подякував США, Норвегії та Іспанії за надану зброю. Наголосив, що ці ЗРК посилять нашу армію та зроблять українське небо безпечнішим.

До речі, NASAMS охороняють також Білий дім. Окрім США та Норвегії цей ЗРК мають на озброєнні Фінляндія, Литва, Нідерланди, Індонезія, Іспанія, Оман, Австралія, Катар, Угорщина, а тепер і наша держава.

NASAMS призначений для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Максимальна дальність ураження коливається від 25 до 50 кілометрів, а висота – від 15 до 25. Ракета здатна досягати швидкості 4 900 кілометрів на годину.

ЗРК має покращені радари і потужні системи управління вогнем. Окрім того, кожна з пускових установок має по 6 ракет. Вони можуть одночасно вдарити по одній або декількох цілях.

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