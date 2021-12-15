Наша мета – членство у ЄС, – Зеленський зустрівся із Шарлем Мішелем

Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сталося це 15 грудня у межах саміту Східного партнерства.

Про деталі зустрічі президент України коротко написав на своїй сторінці у твітері.

Важливо Зеленський їде у Брюссель: там стартує саміт Східного партнерства

Володимир Зеленський проінформував про ситуацію на східних кордонах України, куди ще з жовтня Росія стягує свої війська. Президент України наголосив, що очікує чітких сигналів за результатами засідання Ради ЄС, яке має відбутися 16 грудня.

Наша мета – повноправне членство України в ЄС,

– підкреслив Зеленський.

Що Зеленський робить у Брюсселі

Президент України 15 березня прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у саміті Східного партнерств. Там український лідер проведе низку зустрічей з керівництвом Євросоюзу та НАТО.

Окрім українського лідера, у заході також візьмуть участь:

президент Європейської ради Шарль Мішель,

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

лідери держав-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства (входять Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна та ЄС).

Серед основних тем, які обговорюватимуть на саміті Східного партнерства, – зовнішня політика Росії, зокрема щодо України. На саміті планують засудити "дестабілізаційну політику" Кремля. Очікується, що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.

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