Я не відмовляюся від зустрічі, але нащо вона, – Путін оскандалився заявою про Зеленського

Президент Росії 30 червня відповідав на запитання, які надходили на пряму телефонну лінію. Путін не оминув нагоди зачепити і тему України. Глава Кремля вважає, що мовляв всі питання України вирішуються не в Києві.

Путін цинічно заявив, що розмовляти з українським президентом нема сенсу. Навіть приблизних тем глава держави-агресора назвати не може.

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Путін каже, що не відмовляється від зустрічі

Навіщо зустрічатись з Зеленським, якщо він віддав країну під повне зовнішнє управління? Усі питання України вирішують не в Києві, а у Вашингтоні, частково – у Берліні та Парижі,

– зухвало переконує Путін.



При цьому Путін каже, що він не відмовляється від зустрічі з Зеленським. Мовляв, просто наголошує, що обговорювати їм нічого.

У Кремлі повідомляли, що зустріч – під загрозою

Зазначимо, що раніше у Кремлі пригрозили зривом зустрічі президентів. Не сподобалось Росії введення Україною санкцій проти багатьох російських компаній, бізнесменів, посадовців та олігархів. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що політика Києва у "вибудовуванні відносин з Росією є суперечливою".

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Що відомо про можливу зустріч Путіна та Зеленського: