Головком ЗСУ показав епічні моменти знищення російської техніки
Джерело:Олександр Сирський
Українські воїни вже понад два роки захищають нас у повномасштабній війні, яку розв'язала проти нас Росія. За цей час назбиралась ціла підбірка епічних кадрів із їхньою роботою.
Українські захисники продовжують давати ворогу гідну відсіч. Головнокомандувач Збройних Сил поділився епічними кадрами роботи наших бійців.
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Знищують техніку та зброю
Наші воїни працюють не покладаючи рук, щоб повернути тимчасово окуповані території. Ворог зазнає втрат. Зокрема, станом на 19 березня 2024 року Росія вже втратила 432 390 осіб особового складу. Водночас реальні цифри можуть бути ще більшими, адже в умовах активного ведення бойових дій точну кількість втрат порахувати неможливо.
На фронті українські захисники демонструють неабияку майстерність та винахідливість.
Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани,
– написав Олександр Сирський.
Він показав цілу підбірку відео із яскравими моментами роботи наших бійців по окупантах. На записі можна побачити злагоджену роботу та успішну ліквідацію ворога.
Наші бійці нищать окупантів: дивіться відео
Ситуація на фронті
- На Куп'янському напрямку росіяни намагалися штурмувати, але наші війська відбили 3 атаки в районі Синьківки. На Лиманському напрямку захисники відбили 4 спроби ворога прорвати оборону біля Тернів.
- На Бахмутському напрямку наші війська успішно відбили 7 атак противника в районах таких населених пунктів: Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. На Авдіївському напрямку відбито 9 атак ворога в районі таких населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога, який 25 разів намагався прорвати лінію оборони. На Оріхівському напрямку окупанти атакували 9 разів, але наші захисники стоять міцно в районах Старомайорське та Роботине.