Не даємо ворогу зайти на територію Сумщини та Харківщини, – Зеленський про дії у районах Росії

Володимир Зеленський звернувся до українців у 1130 день повномасштабного вторгнення. Президент говорив про дії ЗСУ, які заважають рухатися окупантам у прифронтових областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Де воюють ЗСУ в Росії

Глава держави говорив із Головкомом Олександром Сирським про ситуацію на фронті. І про події у тих районах, де українські сили діють на території Росії.

Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – усім, від Курщини до південних напрямків,

– сказав Зеленський.

Президент не назвав конкретно, про які райони Росії мова. Офіційно говорять тільки про Курську область. До речі, оточення на Курщині немає, що б не казали Путін і Трамп.

Неофіційно мовиться про можливі операції ЗСУ на Бєлгородщині та Брянщині.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук вважає, що українське командування могло спланувати обмежену операцію на Бєлгородщині. Імовірно, її завданням є зв'язування російських військ, щоб їх не можна було перекинути на інші напрямки.

Західні ЗМІ пишуть, що "тиха операція" на Бєлгородщині має менший масштаб, ніж на Курщині. Не ясно, скільки солдатів залучено та якою буде відповідь Росії. Інформують, що ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородської області на 3 – 4 кілометри.

Зеленський раніше натякав, що Сили оборони діють не тільки на Курщині. Мета – не дати росіянам наступати на Сумщину.

"Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їхніх військ. І розосереджування їх, скажімо так. І для цього трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно попадає вже в Брянську область, – нам, чесно кажучи, все одно. Вони можуть рахувати і дві області. Вони навіть не говорять про це, бояться", – заявив президент 28 березня.

24 березня очільник ЦПД Андрій Коваленко коротко написав: "Захист прикордоння Сумщини триває. І, звісно, скупчення військ росіян на території Росії, у будь-яких областях, які загрожують і здійснюють штурмові дії прикордоння України, є законною ціллю".