Наші джерела це заперечують, – МЗС Туреччини про "вторгнення Росії наступного тижня"

У МЗС Туреччини заявили, що їхні джерела у Росії та Білорусі начебто спростовують повномасштабний напад в Україну у найближчі дні. Відповідну заяву оприлюднили 12 лютого.

Мевлют Чавушоглу – глава МЗС Туреччини – заявив, що країнам Заходу варто обережніше робити заяви щодо ймовірного вторгнення Росії. Усе тому, що вони можуть спричинити паніку в Україні.

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США звертають увагу на можливість масштабної війни за короткий час. Російські та білоруські джерела, з якими ми спілкувалися, це заперечують,

– заявив Чавушоглу.

"Ми маємо бути готові"

Чавушоглу заявив, що Туреччина попередила своїх громадян про загрозу ескалації. За словами міністра, наразі в Україні проживають близько 25 тисяч громадян Туреччини. У випадку погіршення ситуації країна організує евакуацію.

"Ми маємо бути готові, але ми не в паніці", – наголосив Чавушоглу.

США й Туреччина скоординували дії

Ще 8 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен та Чавушоглу зідзвонилися.

Темою розмови стала загроза нового вторгнення Росії в Україну. Блінкен і Чавушоглу обговорили "шляхи подальшої координації".

Окрім того, держсекретар США та глава МЗС Туреччини підтвердили "єдність НАТО щодо загрози російської ескалації та агресії проти України".

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