"Наші, наш": Зеленський показав відео з вечірнього Херсона

Президент Володимир Зеленський відреагував на звільнення Херсона. Він показав, як святкують місцеві жителі.

Зеленський опублікував відео з Херсона. Місцеві жителі вийшли на вулиці, запалили багаття та скандували "ЗСУ".

Важливо Херсон не спить: місцеві зібралися біля багаття й святкують звільнення від окупантів

Наші. Наш. Херсон,

– написав президент.

Зауважимо, у Генштабі ЗСУ поки офіційно не повідомляли про деокупацію Херсона. У Міноборони заявили, що триває початковий етап звільнення. Це означає, що у місто зайшли спецпідрозділи, основні сили – на підступах. Раніше повідомляли, що в обласному центрі триває зачистка від залишків окупаційних військ.

Зеленський показав відео вечірнього Херсона:

Що відомо про звільнення Херсона

Українські захисники зайшли в місто 11 листопада. Через контрнаступ ЗСУ в регіоні ще 9 листопада окупанти заявили, що будуть відводити свої війська з правобережжя Херсонщини. Відступаючи, росіяни підірвали всі мости через Дніпро.

Місцеві жителі зустрічали українських військових зі сльозами радості.