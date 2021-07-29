Наші тут дуже сподіваються, – літня заручниця Кремля написала щемливий лист Зеленському

Браниця Кремля, українка Галина Довгопола написала зворушливого листа президенту Володимиру Зеленському. Вона просить підняти питання звільнення політв'язнів.

Лист Довгопола передала через колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова. До речі, раніше жінку незаконно затримали в окупованому Криму, а пізніше так само незаконно етапували на територію Росії. Зараз браниці 66 років.

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Лист Довгополої

Жінка наголосила, що скоро її кудись відвезуть. У неї залишиться лише зв'язок з українським консульством.

Якщо я виживу (все ж вік), то моя дорога тільки в Україну. Я не хочу в Крим, не можу більше бачити, як він гниє зараз... Скоро Нормандський формат, нагадайте З.В, щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються,

– написала браниця.



Лист Довгополої / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Ув'язнення Довгополої: що треба знати

У листопаді 2019 року ФСБ Росії заявила, що затримала на території тимчасово окупованого Севастополя нібито "громадянку Росії" через підозру в "державній зраді".

Галину Довгополу звинувачують в нібито зборі секретних відомостей військового характеру для української розвідки.

Жінку незаконно взяли під варту та помістили в московське СІЗО "Лефортово".



Галина Довгопола / Фото Людмили Денісової