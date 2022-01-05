Насильство – не спосіб: в ОБСЄ відреагували на протести у Казахстані

У ОБСЄ закликали до деескалації конфлікту в Казахстані. Там наголосили, що не потрібно розв'язувати ситуацію насильством.

Про це заявила чинна глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде. Вона закликала до початку діалогу.

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Насильство – не рішення

"Насильство – це неправильний спосіб розв'язання поточних проблем", – підкреслила Лінде.



Скільки тривають сутички

Нагадаємо, що у Казахстані вже 3 день відбуваються масштабні акції протестів. На тлі масових демонстрацій президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку. Втім мітингувальники поки не збираються розходитись.

Чому розпочались протести Казахстанці мітингують через підвищення цін на газ. У середині 2021 року для населення блакитне паливо коштувало 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а в січні ціна зросла до 120 тенге (0,27 долара).

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