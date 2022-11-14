Наскільки далеко ЗСУ можуть відігнати росіян на лівобережжі: пояснення військового

Російські війська втекли на лівий берег, залишивши місто Херсон. Такі дії ворога дали Збройним Силам України певні переваги.

В ефірі 24 каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що правий берег Дніпра вищий, ніж лівий.

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На думку експерта, на глибину приблизно у 25 кілометрів, що є стандартною дальністю артилерією, ми точно відженемо росіян.

Щоб не було російське на глибину у 25 кілометрів – воно буде знищене нашою артилерією, яка зараз вийде на правий берег й почне працювати,

– акцентував Світан.

Крім того, він зазначив, що наші HIMARS заглибляться на 80 – 85 кілометрів, проте це будуть точкові цілі. Хоч у нас є ракети М-30, що працюють по площах й мають залп з 6 ракет, який накриє приблизно гектар. Проте для цього потрібні цілі.

"Я не думаю, що в росіян вистачить розуму на глибину у 80 кілометрів розставляти наметові містечка під ці ракети. Скоріш за все, що вони будуть глибше", – додав військовий експерт.

За його словами, загалом з 25 до 85 кілометрів будуть точкові удари. Переважно по скупченням техніки, по командних пунктах, по логістичних ланцюжках. Це включає й вихід із Криму, а також район Перекопа.

В нас є ще одна дуже цікава ракета. Про неї вже всі знають – HARM. Це протирадіолокаційна ракета, проте може виконувати не тільки цього виду функції. Її дальність 150 кілометрів,

– наголосив Світан.

"Я думаю, що дальністю у 150 кілометрів від правого берега ми будемо проріджувати системи протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби активного типу, тобто ті, які випромінюють радіосигнали. Ось така трирівнева ешелонова система буде вибудована на правому березі", – розповів військовий експерт.

Дивіться відео з Романом Світаном:

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