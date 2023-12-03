Наскільки мені відомо, ліквідовані, – Барабаш про помсту окупантам, які розстріляли військових

Росіяни вчинили черговий воєнний злочин і розстріляли беззбройних українських захисників у Донецькій області. Віталій Барабаш повідомив, що окупанти, які були причетні до вбивства, ліквідовані.

Про це голова Авдіївської міської державної адміністрації заявив в ефірі телеканалу "FreeДОМ". Нагадаємо, що моторошні кадри з розстрілом військових, які здавалися у полон, з'явилися у мережі 2 грудня.

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Барабаш підтвердив, що українські захисники дійсно здавалися у полон, оскільки у них закінчився боєкомплект. Втім, росіяни скоїли воєнний злочин.

Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані,

– повідомив Барабаш.

Що відомо про жахливу страту наших воїнів