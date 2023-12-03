Наскільки мені відомо, ліквідовані, – Барабаш про помсту окупантам, які розстріляли військових
Росіяни вчинили черговий воєнний злочин і розстріляли беззбройних українських захисників у Донецькій області. Віталій Барабаш повідомив, що окупанти, які були причетні до вбивства, ліквідовані.
Про це голова Авдіївської міської державної адміністрації заявив в ефірі телеканалу "FreeДОМ". Нагадаємо, що моторошні кадри з розстрілом військових, які здавалися у полон, з'явилися у мережі 2 грудня.
Дивіться також Шрам у вигляді свастики на чолі: у мережі показали фото наслідків катувань у російському полоні
Барабаш підтвердив, що українські захисники дійсно здавалися у полон, оскільки у них закінчився боєкомплект. Втім, росіяни скоїли воєнний злочин.
Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані,
– повідомив Барабаш.
Що відомо про жахливу страту наших воїнів
- Увечері 2 грудня телеграм-канал поширив кадри, як двоє українських військових виходять з бліндажа з піднятими руками та без зброї. На кадрах чітко видно, що українські військові не несли загрози, але окупанти цинічно їх стратили.
- Жахливий розстріл стався поблизу села Степове у Покровському районі Донецької області. У мережі повідомляли, що окупанти зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону й двоє українських захисників були змушені здатися ворогу.
- На трагедію відреагував Дмитро Лубінець. Увечері 2 грудня він засудив дії російських військових та повідомив, що звертатиметься до усіх міжнародних інституцій, аби окупанти понесли покарання за скоєні воєнні злочини.
- Згодом у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що окупанти дійсно розстріляли українських військових, які здавалися у полон. Речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун також додав, що усі докази розстрілу беззбройних українських захисників будуть передані у міжнародні інституції.
- Офіс генпрокурора зранку 3 грудня повідомив, що розпочато досудове розслідування розстрілу українських захисників, які здавалися в полон. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.