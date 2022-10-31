"Замало дурного діда": військовий експерт пояснив, наскільки велика ядерна загроза

Росія вже 8 місяців не може здолати потужний опір українців конвенційною зброєю, тому шантажує світ ядерною небезпекою. Втім, для застосування ядерного озброєння замало лише божевілля Путіна.

Так, відповідне рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалити 5 людей, які є рівними між собою й російський диктатор не може їм наказати піти на такий крок. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Ядерна риторика сильно перебільшена

Вони мають сісти, обговорити, прийняти консолідоване рішення та запустити спеціальний протокол,

– пояснив Черник.

За його словами, до складу цієї п'ятірки входять ФСБ та міноборони Росії й наразі вони навряд зможуть порозумітися щодо цього питання. Крім того, ланцюжок запуску навіть ракет Х-101, якими сьогодні обстрілювали Україну є дуже довгим. Цілком ймовірно, що його "перебиватимуть".

"Ядерна риторика сильно перебільшена. Я в жодному разі її не применшую – "ядерну рушницю" дістали та махають нею, але до повноцінного пострілу ще доволі далеко", – констатував військовий експерт.

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