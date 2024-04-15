"Може з'явитись новий військовий союз": які наслідки атаки Ірану на Ізраїль

Після успішного відбиття Ізраїлем іранської атаки у ніч проти 14 квітня постало питання можливого створення військового союзу країнами на Близькому Сході. Головною метою цього союзу може бути протистояння терористичній діяльності Ірану.

Про це 24 Каналу повідомив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, підкресливши, що більшість країн Близького Сходу на сьогодні побоюються загрози з боку Ірану та готові протистояти йому. Адже Іран або загрожує своїм сусідам, або він їх уже підкорив собі, як, наприклад, Ірак, Сирію, Ліван та Ємен.

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Головна загроза для країн Близького Сходу

Міць Ірану була сильно переоцінена. В основному, він вважав за краще воювати руками проксі.

Це перший удар, який був завданий Ізраїлю з території Ірану,

– сказав Зільбер.

Іранська загроза об'єднала Ізраїль та арабські країни, що взагалі було важко уявити.

Сьогодні ми бачимо, як зароджується новий військовий союз. Ізраїль не є проблемою миру на Близькому Сході, а, навпаки, розв'язанням цієї проблеми. Головна загроза – це Іран, його терористичний півмісяць, який він вибудовує у Сирії, Лівані, Іраку та Ємені, та Росія, яка, природно, є сьогодні їхнім головним патроном,

– додав журналіст.

За його словами, після нещодавньої атаки Ірану Ізраїль знову повірив у свою авіацію. І в цьому сильна перевага Ізраїлю над Україною, яка не може так само використовувати авіацію, яка, як виявилося, є одним із найкращих засобів ППО.

Ізраїль знищив 99% цілей

За словами Цві Зільбера, українці дуже добре розуміють сьогодні, що таке 185 "Шахедів", 36 крилатих ракет та 110 балістичних ракет.

Я не пам'ятаю такої кількості ракет, коли росіяни били по українських містах, але в результаті 99% цих цілей були збиті Ізраїлем. Жоден із "Шахедів" не долетів до території Ізраїлю: їх збивали й ізраїльські ВПС, і американці, британці. Навіть Йорданія приєдналася до цієї роботи,

– наголосив Зільбер.

Крилаті ракети вдалося всі збити, а от балістичні ракети влучили у велику військову базу Неватим, на якій розташований аеродром та полігони. Жодна зі служб на цій військовій базі не припинила функціонувати ні на хвилину.

Важко поранено було одну бедуїнську дівчинку – вочевидь, вона постраждала від уламків однієї з ракет ППО, оскільки бедуїни ведуть кочовий спосіб життя та не мають жодних укриттів.

Іранська пропаганда

Під час масованого удару, який перебільшувався з погляду іранської пропаганди, місцеві жителі організували святкування. І на телебаченні показували кадри, як горить військова база в Техасі.

Іранці обговорювали це з таким смаком і розповідали, що це горить ізраїльська військова база. Але насправді це все – пропаганда,

– підсумував журналіст.

За ізраїльськими джерелами, наслідки обмежуються декількома ракетами, які вибухнули на території військової бази, і уламками, якими було поранено семирічну дівчинку.

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