Наслідки для інтервентів будуть трагічні, – Путін про можливу відправку військ Заходу в Україну
Російський президент Владімір Путін виступає з посланням Федеральним зборам. Під час свого виступу він зачепив також і питання відправки військ союзників в Україну.
Владімір Путін висловився про можливу відправку військ союзників в Україну, про яку днями заговорили на Заході. Він знову погрожував, передає 24 Канал.
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"Наслідки будуть трагічними"
Путін відреагував на розмови про можливу відправку військових НАТО в Україну. За його словами, наслідки "для можливих інтервентів будуть трагічними".
Вони повинні розуміти, що у нас теж є зброя, яка здатна вражати цілі на їхній території,
– погрожує Путін.
Російський президент знову заговорив про те, що саме союзники "лякають весь світ", хоча насправді всі розуміють, що єдина загроза – це Росія. Також він знову вдався до погроз ядерною війною.
За словами Путіна, Захід "забув", що таке війна, адже Росія пройшла такі "випробування" вже у цьому сторіччі. Однак він забув пригадати, що у цих війнах Росія сама була ініціатором та агресором.
Путін висловився про США
- Очільник Кремля запевнив, що Росія готова до діалогу з США з питань стратегічної стабільності. Водночас він звинуватив американців, що вони прикидаються у тому, що хочуть переговорів, а насправді бажають завдати "стратегічної поразки" Москві.
- Путін заявив, що, мовляв, правлячі кола США ухвалюють проти Росії "відкрито ворожі дії". Як приклад, росіянин почав наводити нібито безпідставні звинувачення американців у тому, що Росія має намір розмістити ядерну зброю у космосі.
- Путін назвав це "вкидом" та "хитрощами", до яких США вдаються нібито задля того, аби втягнути Москву у переговори, які вигідні винятково їм самим.