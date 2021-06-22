Як після апокаліпсису: ялтинське селище "затопило" камінням і сміттям

Упродовж тижня в Криму відбувалися масштабні зливи. Найбільше від повені постраждало ялтинське селище Ай-Василь.

Бурхливий потік води продовжує затоплювати будинки місцевих жителів. Він наніс сміття і каміння.

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Будівлі, зокрема на вулиці Джафера Сейдаметова, майже повністю затопило. Деякі родини опинились на дворі: вони втратили житло, майно і документи.

За словами місцевого Мустафи Шуги, наразі річка протікає через його двір. Раніше її русло було зовсім в іншому місці.

Місцеві жителі бідкаються через те, що сміття, яке скупчилось, "приплило" в їхні двори з водою. Відзначимо, що висота завалів – приблизно 3 метри. В деяких місцевих потік води зніс стіну, також перестала працювати техніка. Загалом постраждало 10 будинків.

Яка ситуація зараз

Наразі ситуація залишається дуже складною. Люди продовжують прибирати та чистити своє житло. Для ліквідації наслідків негоди використовують спеціальну техніку.

Коротко про сильні зливи в Ялті

Низка міст півострова постраждала від сильних злив у червні.

В одному із найбільших населених пунктів Криму – Ялті через негоду ввели надзвичайний стан.

Стало відомо, що через аномальні зливи є багато постраждалих, деякі люди пропали безвісти.

З міста евакуювали приблизно 1 400 людей. Також для місцевих організували доставку питної води.

В селищі Ай-Василь організували збір грошей для постраждалих.