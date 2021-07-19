Стіна з дощу змивала все на шляху: очевидці розповіли про страшні наслідки негоди на Закарпатті

Нацгвардія допомагає мешканцям Закарпаття боротися з наслідками негоди. Гроза у селищі Ясіня тривала всього 40 хвилин, але не лишилося жодногого будинку, який не постраждав.

Вона затопила перші поверхи будинків, дерева поруйнували автомобілі. Мешканці кажуть, що лишилися руїни та брухт. Крім цього, загинули тварини, а вода знищила врожай.

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У Ясіня першими вирушили рятувальники. Однак дорога виявилася непроїздною – текла вода, скрізь були дерева та сміття. Люди панікували, селище лишилось без струму та мобільного зв'язку.

Негода спричинила людські жертви

Наступного дня населений пункт приїхали рятувати нацгвардійці 3 батальйону 2 Галицької бригади. Вони працюють вже понад тиждень.

Наслідки негоди на Закарпатті / Фото МВС

Подвір'я 80-річної жінки, яку з води рятував сусід, негода зруйнувала вщент. Однак негода забрала її чоловіка, але тіло досі не можуть знайти.

Люди розповідають про наслідки негоди: дивіться відео

Зараз у селі розчищають річку та відбудовують дорогу. Мешканці не знають, коли вдасться відновити всі будинки. Проте найгірше те, що всю рослинність знищила вода. Також вимило з підвалів запаси на зиму.

12-річна дівчинка врятувала братів і сестер

Коли розпочалася негода, то в одному з будинків селища діти лишилися самі. Тоді 12-річна дівчинка повела братів та сестер на другий поверх помешкання.

Крім того, вона здогадалася знеструмити від світла увесь будинок та відключила рубильник. У сільській раді обіцяють нагородити її відзнакою "Рятівник року".