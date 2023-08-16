Півострів стає островом, — Гуменюк розповіла про логістичні проблеми окупантів у Криму

Кримський міст зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок численних ударів. Тепер окупанти мають проблеми із забезпеченням своїх військових на півострові.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що після атак по Кримському мосту логістика для росіян суттєво ускладнилась. За її словами, шляхи постачання перевантажені, тому для забезпечення потреб армії використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.

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Росіяни намагаються ремонтувати Кримський міст

У заяві Гуменюк йдеться, що вантажі для цивільних доставляються іншими операційними маршрутами, які ще можуть функціонувати.

Справа в тому, що дійсно півострів все більше перетворюється на острів в логістичному сенсі,

– сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни все ще намагаються ремонтувати Кримський міст та менші мости, які їм потрібні.

Для того, щоб ремонтувати мости, окупанти формують спеціальні "бригади". Проблема полягає в тому, що люди не хочуть долучатися до них, адже розуміють, що це небезпечно та в зоні досягання зброї Сил оборони.

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