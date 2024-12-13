Перші дані про наслідки та масштаби руйнувань внаслідок 12 масованої атаки на енергосистему

Внаслідок 12 масованої ракетно-дронової атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти в кількох регіонах України. Графіки відключень на сьогодні посилили.

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги одночасно. Про це повідомля 24 Канал з посиланням на "Укренерго".

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Наслідки ворожих обстрілів

"Уночі та вранці ворог здійснив чергову, вже 12 від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб'єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання", – ідеться у повідомленні.

В Укренего пояснили, що збільшено кількість черг погодинних відключень, якщо порівювати з попереднім прогнозом на поточну добу.

"Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно", – уточнили енергетики.

При цьому зауважують, що ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження.

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах "почались одразу після відбою повітряної тривоги".

Важливо! Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.

Масштаби руйнувань унаслідок атаки

Своєю чергою у Мінеенрго теж наголосили, що ворог завдав вже 12-ту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфрастуктури

"Наразі триває оцінка пошкоджень і наслідків. Енергетики вже почали роботу над відновленням там, де це можливо", – ідеться у повідомленні.

Знеструмлення через погоду

Крім того, внаслідок складних погодних умов (ожеледь, сильний вітер) станом на ранок, були знеструмлені 198 населених пунктів у 5 областях – Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській. Аварійно-відновлювальні роботи у всіх вказаних регіонах тривають.

Споживання електроенергії

За даними Укренерго, споживання тримається на стабільно високому рівні. Сьогодні, 13 грудня, станом на 6:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у четвер.

Учора, 12 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері - на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 11 грудня.