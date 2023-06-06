Брудна, коричнева, з глиною: в окупованому Криму проблеми з водою після підриву Каховської ГЕС

Каховська ГЕС забезпечувала необхідний для наповнення Північнокримського каналу рівень води. Тепер, коли окупанти підірвали цю дамбу, прісна вода не буде надходити до тимчасово окупованого Росією півострова у достатніх обсягах, а її якість буде тільки погіршуватися.

Росія своїм підривом Каховської ГЕС додала проблем жителям Криму. Рівень води у каналах помітно знижується, а сама рідина змінює колір та швидко втрачає якість, передає 24 Канал.

Читайте також Підрив Каховської ГЕС: які наслідки будуть для Криму

Що з водою у Криму

У різних кримських містах почалися проблеми з водопостачанням. Так, мережею шириться графік підвезення води у Керчі на 7 червня.

Графік підвезення води / Фото з соцмереж

Про проблеми також повідомляють у Євпаторії та Джанкої. Місцевих жителів закликають запастися водою. Однак її якість викликає питання. У деяких кримчан з кранів тече коричнева рідина зі шматками глини.

Коричнева рідина замість нормальної води: відео

Жителька Криму жаліється на погану якість води: відео

Очевидці записали та опублікували відео з місця подій. На кадрах можна побачити зниження рівня води у Північнокримському каналі.

Зниження рівня води: відео

До теми Для чого росіянам трагедія на Каховській ГЕС: відповідь з історії

Що сказала окупаційна "адміністрація"

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов спробував переконати жителів, що нібито усе гаразд. Він заявив про буцімто достатні запаси питної води.

Загрози підтоплення у Криму немає. Проте є ризик, що Північнокримський канал мілітиме. Нині запаси води у каналі – близько 40 мільйонів кубометрів,

– сказав гауляйтер.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини

Російські окупанти могли підірвати дамбу на Херсонщині, щоб зашкодити наступу ЗСУ. Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у розмові з 24 Каналом заявив, що наші захисники не будуть змінювати планів через теракт Росії. Як пояснив колишній співробітник СБУ, іноземні партнери передали Україні понтонні мости й переправи, а також техніку, яка вміє плавати.

На Херсонщині деякі будинки попливли по Дніпру через затоплення. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поділився кадрами з наслідками російської агресії. Він назвав це екоцидом та закликав світ відреагувати на терористичні дії Росії.

Херсонська влада прогнозує підйом рівня води до 5 метрів. Частину самого Херсона теж може затопити. В області проводиться часткова евакуація цивільного населення.

, кремлівський посіпака Дмітрій Пєсков підтвердив зниження подачі води до Північнокримського каналу. При цьому він цинічно звинуватив Україну у теракті, який вчинила Росія.