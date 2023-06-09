Виносимо людей через вікна, – волонтер показав жахливі масштаби евакуації з Херсона
Уже четвертий день триває операція з евакуації мешканців затоплених районів Херсонщини, внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами. Люди потребують багато їжі та води.
Про це 24 Каналу розповів волонтер з Херсона Віталій Буруль. За його словами, наразі евакуаційних команд та човнів вистачає.
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Евакуйовано 70 – 80% від загальної кількості людей
Буруль розповів, що він з командою вже третій день перебуває у Херсоні. Їх загін налічує 22 людини та 6 човнів з необхідним інвентарем, з допомогою яких і відбувається евакуація мешканців Херсону.
Лише наша команда евакуювала орієнтовно 280 осіб. Це люди похилого віку, багато осіб з інвалідністю, яких доводилось виносити фактично на руках,
– наголосив волонтер.
Віталій Боруль розповів про актуальну ситуацію у Херсоні: дивитись відео
Він додав, що за час евакуації рятувальникам та волонтерам вдалось евакуювати загалом понад 2000 осіб, або 70 – 80% від усіх мешканців, які залишались на той момент у районах затоплення. Ті, хто залишаються, кажуть, що їм немає куди йти й часто не погоджуються на евакуацію.
Волонтер наголосив, що незабаром будуть потрібні помпи та генератори, щоб відкачувати воду з будівель.
Підрив Каховської ГЕС: головне
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