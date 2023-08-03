Екоцид як він є: на що сьогодні перетворилося Каховське водосховище – шокуючі кадри
3 серпня 2023, 18:19Читать новость на русском
Джерело:Владислав Назаров
Полковник ОК "Південь" показав наслідки підриву Каховської ГЕС окупантами. Росія вчинила справжній екоцид на території України — дно сховища висихає.
На опублікованому відео видно масштаби вчиненої терористичної атаки. На відновлення після підриву Каховської ГЕС в України піде принаймні 6 років.
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Росія знищує екологію
На опублікованому Владиславом Назаровим відео можна помітити величезні клапті суші на території, де колись була Каховське водосховище. Помітно, що частина землі вже поросла травою.
Внаслідок терористичної атаки росіян величезне водосховище перетворюється буквально на пустелю.
Наслідки підриву ГЕС: дивіться відео
Підрив росіянами Каховської ГЕС
- Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня. Теракт викликав масштабні затоплення 17 населених пунктів. Окремі жителі Півдня залишалися без світла протягом декількох тижнів.
- Через наслідки підриву загинула 31 людина – переважна більшість у Херсонській області.
- Україна витратить щонайменше 6 років на відновлення Каховської ГЕС. Відбуватиметься це у два етапи, в один з яких входить звільнення окупованої території. Загальна вартість ліквідації теракту досягне 1 мільярда гривень.
- На дні водосховища почали знаходити унікальні артефакти – фрагменти кісток та грецькі амфори різних епох.
- Окрім цього в Запоріжжі почали спливати вибухові пристрої – гранати, міни, реактивні двигуни.