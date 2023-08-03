Екоцид як він є: на що сьогодні перетворилося Каховське водосховище – шокуючі кадри

Полковник ОК "Південь" показав наслідки підриву Каховської ГЕС окупантами. Росія вчинила справжній екоцид на території України — дно сховища висихає.

На опублікованому відео видно масштаби вчиненої терористичної атаки. На відновлення після підриву Каховської ГЕС в України піде принаймні 6 років.

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Росія знищує екологію

На опублікованому Владиславом Назаровим відео можна помітити величезні клапті суші на території, де колись була Каховське водосховище. Помітно, що частина землі вже поросла травою.

Внаслідок терористичної атаки росіян величезне водосховище перетворюється буквально на пустелю.

Наслідки підриву ГЕС: дивіться відео

Підрив росіянами Каховської ГЕС