Апокаліпсис, тут ніхто не живе: наслідки "рятувальної операції" Росії у Затоці
Джерело:Юрій Руденя
Все, що може принести з собою "руській мір" – лише розруху апокаліптичного зразка. Він завжди завершується смертями, руйнаціями та зграями голодних тварин на вулицях колись квітучих міст. Таку картину, зокрема, сьогодні можна побачити на вулицях туристичної раніше Затоки, що в Одеській області.
За рік повномасштабної війни селище, яке було популярним в Україні курортом, опустіло. Після обстрілів та ракетних ударів там не залишилося жодної людини, панує лише тиша, порожнеча та руйнація.
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Залишились лише безпритульні тварини
Серед безлюдних руїн бігають лише безліч безпритульних собак, серед яких багато цуценят. З голоду вони не лякаються шуму машин, що рідко проїжджають повз, та незнайомих людей. Навпаки – з надією зграями зустрічають кожного.
Адже з від'їздом людей у Затоці не залишилося жодного магазину.
Ось аквапарк, вже аквапарк відкритий абсолютно. Апокаліпсис. Тут нікого нема, ніхто не живе. Ви хотіли б знати, як буде в апокаліпсис? Ось так ось: собаки будуть, лише собаки. Людей не буде,
– прокоментував автор відео.
Хто годує тварин – невідомо, як і невідомо, чи взагалі хтось займається цим.
Як сьогодні виглядає Затока: відео
Росія – країна-терорист: останні ракетні обстріли
- Країна-терористка понад рік не зупиняється у бажанні з придуманих причин знищити якомога більше українців. 28 квітня вона під час масовано ракетної атаки вгатила ракетою по житловому будинку в Умані, внаслідок чого обвалився під'їзд багатоповерхівки. Внаслідок цієї атаки загинули 23 людини, серед яких було 6 дітей.
- Атакували росіяни у цей день і Дніпро. Внаслідок влучань загинула молода жінка і дитина, а також було багато постраждалих
- Незабаром після цього, 30 квітня, росіяни ввечері вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, станом на 10:42 1 травня, постраждало 34 українці. Серед них – 5 дітей, наймолодшій з яких усього 8 років.
- Однак й цього було мало, тож уже 1 травня росіяни вдарили по школі у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. На жаль, внаслідок обстрілу ворога загинула дитина.