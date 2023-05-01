Апокаліпсис, тут ніхто не живе: наслідки "рятувальної операції" Росії у Затоці

Все, що може принести з собою "руській мір" – лише розруху апокаліптичного зразка. Він завжди завершується смертями, руйнаціями та зграями голодних тварин на вулицях колись квітучих міст. Таку картину, зокрема, сьогодні можна побачити на вулицях туристичної раніше Затоки, що в Одеській області.

За рік повномасштабної війни селище, яке було популярним в Україні курортом, опустіло. Після обстрілів та ракетних ударів там не залишилося жодної людини, панує лише тиша, порожнеча та руйнація.

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Залишились лише безпритульні тварини

Серед безлюдних руїн бігають лише безліч безпритульних собак, серед яких багато цуценят. З голоду вони не лякаються шуму машин, що рідко проїжджають повз, та незнайомих людей. Навпаки – з надією зграями зустрічають кожного.

Адже з від'їздом людей у Затоці не залишилося жодного магазину.

Ось аквапарк, вже аквапарк відкритий абсолютно. Апокаліпсис. Тут нікого нема, ніхто не живе. Ви хотіли б знати, як буде в апокаліпсис? Ось так ось: собаки будуть, лише собаки. Людей не буде,

– прокоментував автор відео.

Хто годує тварин – невідомо, як і невідомо, чи взагалі хтось займається цим.

Як сьогодні виглядає Затока: відео

Росія – країна-терорист: останні ракетні обстріли