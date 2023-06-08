Урожай під великою загрозою: еколог оцінив ризики від підриву Каховської ГЕС

Крім проблем з екологією та кліматом, знищення Каховської ГЕС негативно вплине на економіку України. Цьогорічний урожай у Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях під великою загрозою.

Про це 24 Каналу сказав заступник голови громадської спілки "Екологічна рада Криворіжжя" Едуард Горьовий. За його словами, найбільші проблеми внаслідок підриву дамби будуть з овочевими культурами.

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"Це буде великою проблемою, зокрема, для економіки країни. Ціна на овочеву продукцію залежатиме від того, який урожай зберуть на цих територіях. На жаль, цей урожай під великою загрозою", – сказав Горьовий.

Підрив Каховської ГЕС негативно вплине на економіку України: дивіться відео

Ситуація з аграріями дуже критична – на тих територіях, що зазнали підтоплення, і тих, що зрошуються системами на водозаборі Дніпра та Інгульця.

Як можна поліпшити ситуацію

Проблему зі зрошуванням полів можна розв'язати шляхом перенесення водозаборів у річище самого Дніпра, але не одразу.

"Водозабори швидко перенести не вдасться, тому зрошувальний сезон цього року під великою загрозою. Без зрошення клімат не дасть змогу вирощувати ті культури", – зазначив Горьовий.

Підрив Каховської ГЕС: які наслідки для України

Після підриву росіянами Каховської ГЕС під водою опинилося 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Найбільше від російського теракту постраждало лівобережжя.

Крім того, у басейн річки Дніпро потрапило багато шкідливих речовин, які далі потечуть у Чорне море. Зокрема, мастило, яке вилилося внаслідок руйнування Каховської ГЕС, та небезпечні хімічні речовини з підприємств, які були розташовані на березі річки.

Також залишається загроза для Запорізької АЕС. Через підрив Каховської ГЕС рівень води на атомній електростанції вже знизився на три метри й тепер сягає лише 14 метрів.

Після деокупації Україні доведеться будувати нову станцію на місці Каховської ГЕС. Зруйновані Росією споруди, на жаль, не підлягають відновленню.