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      Наслідком податкових змін для металургії стане сплеск трудової міграції, – Фурса

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      Трудова міграція
      Трудова міграція

      Сплеск трудової міграції – це один із наслідків законопроєкту №1210.

      Адже він не відображає світові підходи до встановлення ренти, а лише уособлює побажання Коломойського, відзначив експерт

      "Законопроєкт №1210 – це диво. Він з’явився одразу ж після публічного виступу Ігоря Коломойського, у якому він виклав своє бачення підходів до встановлення ренти. І після цього, фактично одразу ж, з’явився цей законопроєкт №1210, де були втілені усі його бажання. Тобто, вийшло, як він того забажав", – розповів в інтерв’ю журналістам "5 каналу" експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Я запевняю вас: оподатковувати кінцевий продукт, у який вже закладена додана вартість, це нонсенс. Такого немає у жодній країні, де видобувають залізну руду,
      – зазначив Сергій Фурса.

      Зі слів економіста, такі зміни у податковому кодексі обернуться потужним ударом для українських виробників. Однією з перших про згортання виробництва в Україні, вже заявила ПАТ "АрселорМіттал". За словами її менеджменту, видобуток сировини стає абсолютно недоцільним, тому планується її закупівля на зовнішніх ринках.

      От тут і головне питання. Якщо такі потужні гравці вимушено заявлять про згортання виробництва, то ймовірно це і означає, що люди, які були зайняті у цій справі виявляться непотрібними. І це закінчиться сплеском трудової міграції,
      – підсумував Сергій Фурса.

      Раніше міжнародна аудиторська компанія PWC заявила, що згідно з її дослідженням, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Бізнес Заробітчани
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