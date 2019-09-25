Наслідком податкових змін для металургії стане сплеск трудової міграції, – Фурса

Сплеск трудової міграції – це один із наслідків законопроєкту №1210.

Адже він не відображає світові підходи до встановлення ренти, а лише уособлює побажання Коломойського, відзначив експерт

"Законопроєкт №1210 – це диво. Він з’явився одразу ж після публічного виступу Ігоря Коломойського, у якому він виклав своє бачення підходів до встановлення ренти. І після цього, фактично одразу ж, з’явився цей законопроєкт №1210, де були втілені усі його бажання. Тобто, вийшло, як він того забажав", – розповів в інтерв’ю журналістам "5 каналу" експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Я запевняю вас: оподатковувати кінцевий продукт, у який вже закладена додана вартість, це нонсенс. Такого немає у жодній країні, де видобувають залізну руду,

– зазначив Сергій Фурса.

Зі слів економіста, такі зміни у податковому кодексі обернуться потужним ударом для українських виробників. Однією з перших про згортання виробництва в Україні, вже заявила ПАТ "АрселорМіттал". За словами її менеджменту, видобуток сировини стає абсолютно недоцільним, тому планується її закупівля на зовнішніх ринках.

От тут і головне питання. Якщо такі потужні гравці вимушено заявлять про згортання виробництва, то ймовірно це і означає, що люди, які були зайняті у цій справі виявляться непотрібними. І це закінчиться сплеском трудової міграції,

– підсумував Сергій Фурса.

Раніше міжнародна аудиторська компанія PWC заявила, що згідно з її дослідженням, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.