ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення: захисники тримають кілька споруд у місті

Російські окупанти вкотре похвалилися "взяттям" Бахмута. Водночас у Міноборони України спростували ворожі фейки. Герої ЗСУ станом на 21 травня взяли Бахмут у напівоточення. Ворогу завдають масштабних втрат.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – розповіла, що російським окупантам не вдалося оточити Бахмут. Ворог втратив частину панівних висот довкола незламного українського міста.

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Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись,

– наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що ЗСУ зберігають контроль над:

промисловими та інфраструктурними об'єктами;

приватним сектором у районі "Літак".

Що кажуть у ЗСУ

Сергій Череватий розповів, що Володимир Зеленський, завляючи, що від Бахмута майже нічого не залишилося, мав рацію. Місто фактично знесено з лиця землі. Важкі бої тривають.

Українські герої тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста. Ситуація – вкрай важка.