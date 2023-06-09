Путін закрився в бункері й сидить, – Жданов розповів про настрої еліт у Росії

Еліти у Росії незадоволені диктатором Владіміром Путіним. Вони розуміють, що війна проти України вже програна. Від Путіна всі у країні-агресорці очікували якихось кроків, а він просто сидить у бункері.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. За його словами, питання розгрому Росії на війні в Україні – лише питання часу.

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Еліти у Росії "засмучені"

Жданов зазначив, що ситуація у Росії почала змінюватись на краще для України. Російська еліта незадоволена шансами Путіна виграти війну. Навіть умовні "оптимісти" дуже засмучені та хочуть "замороження" війни.

Ситуація у Росії починає змінюватись у позитивному ключі для нас, але в негативному для Путіна та його оточення. Ми знаємо, що там всі чекають від вождя якихось кроків. Де їхній фюрер? Де його рішення про "вставання з колін" та "велику державу"? А він закрився у бункері та сидить,

– підкреслив він.

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Російські еліти вже не вірять у перемогу Путіна