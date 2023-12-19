ЗСУ можуть приємно здивувати: військовий експерт спрогнозував хід війни 2024 року

Українсько-російська війна триває з меншою чи більшою активністю бойових дій, але про її завершення ще немає мови. Наступний рік може бути не менш важким, ніж нинішній.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко поділився з 24 Каналом своїм баченням розвитку ситуації на фронті 2024 року. За його словами, саме підтримка з боку західних союзників великою мірою визначатиме успіх українських військових.

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"Я все ж таки зберігаю певні сподівання, що українські сили можуть приємно здивувати певними просуваннями. Шанс для цього може з'явитись. Але, звісно, багато чого залежить від нашого забезпечення", – наголосив Мусієнко.

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Зокрема, Україна вкрай потребує далекобійного озброєння для ударів по ворожих тилах, щоб знищувати аеродроми та інші важливі військові об'єкти.

Захисники переважно будуть в активній обороні

"Українські сили на переважній ділянці фронту перебуватимуть в активній обороні. Мета буде знесилювати і знекровлювати ворожі угруповання військ", – вважає Мусієнко.

Військові досягнення можна оцінювати не лише звільненою територією, а й завданими втратами противнику . Про це також заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Тим часом ворог, імовірно, намагатиметься досягти певних тактичних здобутків. Але багато чого залежить від того, як окупанти ще вийдуть із цих зимових боїв – насправді непростих для них. Їм буде потрібна певна пауза.

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