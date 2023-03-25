Можуть знімати сили з Бахмутського напрямку, – військовий експерт припустив план росіян

Окупанти активізувалися в районі Авдіївки. Однак завдання ворога не змінилося, його мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Проте росіянам не вдається реалізувати це вже пів року. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі та військовий експерт Ігор Романенко.

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Що росіяни задумали в Авдіївці

Тактика ворога останнім часом є цілком зрозумілою. Так, якщо загарбникам не вдається досягти мети атаками в лоб – вони починають здійснювати оточення. Це можна побачити за діями окупаційного війська та його відповідних підрозділів навколо Бахмута, зокрема на півночі та на півдні міста.

Схожа ситуація зараз і в Авдіївці. Відтак, якщо російські окупанти не можуть досягти успіхів на одній ділянці фронту й суттєвих ресурсів у них немає – залишається лише один вихід.

За попередніми розвідданими, росіяни можуть знімати сили та кидати на підсилення, наприклад, в Авдіївку,

– зауважив генерал-лейтенант ЗСУ.

На його думку, в Авдіївці загарбники планують такий самий підхід і просування як у Бахмуті. Так, ширина коридору в Бахмуті близько 4 кілометри. Водночас в Авдіївці – до 10 кілометрів, проте його довжина збільшується. Сили оборони України здійснюють контрдії, необхідні до ситуації.

Романенко про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

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