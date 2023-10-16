Навала окупантів на Авдіївку: чому ворог атакує великими колонами

На Авдіївському напрямку росіяни повернулися до тактики, якою користувалися на початку повномасштабного вторгнення. Армія Росії іде великими колонами, які просто розстрілюються.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, на що вказує така тактика ворога та чого хочуть досягти окупанти. Зазначимо, що голова МВА Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що градус напруги потроху зменшується, адже росіяни видихалися.

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Авдіївка важлива для росіян

На думку Ступака, великі колони росіян вказують на те, що в окупантів горять терміни.

Це ключовий показник. Якби у них були необмежені терміни, то загарбники робили б гібридні тактики та атаки невеличкими групами. А ось такі масовані колони вказують на те, що термін обмежений,

– мовив колишній співробітник СБУ.

Ймовірно, росіяни продовжуватимуть штурми на Авдіївку, адже нині це місто важливе для окупантів. Ворог накопичує додаткові сили й кидає на поле бою свої резерви.

Люди у Росії, на жаль, є. Росіяни ідуть на війну. Не такими великими потоками як раніше, але вони (росіяни – 24 Канал) ідуть. Їм пропонують гроші. Солдатів шукають у Сербії, на Кубі, в Середній Азії, а також всередині Росії. Різні приватні військові компанії використовують як провайдерів,

– додав Ступак.

Втім, велика проблема ворога – це техніка. Вона має тенденцію до закінчення. З кожним місяцем на фронт їде все старіша й старіша техніка.

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"Не від хорошого життя росіяни з протягнутою рукою пішли до північних корейців та іранців", – зазначив колишній співробітник СБУ.

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Промацують оборону

Ступак припустив, що росіяни перегрупуються, підтягнуть додаткові резерви, бо вони бачать, що на цьому напрямку можна щось зробити, на відміну від інших напрямків, де в окупантів взагалі нічого не виходить.

Так само діють українські військові. Вони намагаються промацувати російську оборону. Наприклад, у червні – липні ЗСУ промацували, де можливо пробити, де слабше. От знайшли Роботине, Новопрокопівку.

"Росіяни так само побачили, що десь по краях Авдіївки слабше, то треба там прогризати. На жаль, це війна і вони знаходять спроможності", – наголосив колишній співробітник СБУ.

Ситуація на Авдіївському напрямку