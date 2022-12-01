Так було в Сєвєродонецьку та Лисичанську: ISW спрогнозував наслідки наступу на Бахмут для Росії

Російські військові не полишають спроб захопити Бахмут. Поблизу нього останнім часом точаться найзапекліші бої. Й аналітики зазначають, що усі потуги ворога дорого йому обійдуться.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що зусилля росіян навколо Бахмута – демонстрація того, що ворог не виніс уроків з попередніх кампаній. Тих, під час яких окупанти зазнали шалених втрат, щоб досягнути бажаного результату.

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Кілька кілометрів за пів року

Як зазначають укладачі звіту, ворог продовжує зосереджуватися на цілях обмеженого оперативного чи стратегічного значення. Що ж стосується Бахмута, то ще з травня окупанти намагаються захопити населені пункти навколо нього.

Успіхів там противники за останні пів року досягнули дуже сумнівних. Їм вдалося просунутися лише на кілька кілометрів. І то за один раз. Водночас наступальні дії на Бахмут стали причиною тривалого виснаження живої сили та техніки ворога. Ба більше, це призвело до закріплення росіян у відносно незначних населених пунктах на тижні, а то й цілі місяці.

Ворог повторює сценарій Сєвєродонецька та Лисичанська

В Інституті зауважили, що відповідна схема нагадує спроби Росії захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Як зазначають аналітики, упродовж червня та липня наші військові дозволили бійцям країни-агресорки зосередити свої зусилля на цих населених пунктах, розташованих поблизу адмінмежі Луганської області. Містах, які мають обмежене як оперативне, так і стратегічне значення. І від цього захисники України отримували лиш вигоду, виснажуючи ворога.

Аналітики запевняють, що навіть у випадку, якщо українським військовим доведеться відійти з Бахмута, ворог не здобуде жодної перемоги. Адже на захоплення цього міста він витратить чимало своїх ресурсів. І всі ці втрати явно переважують будь-яку оперативну перевагу.

Водночас наступ росіян на Бахмут має ще одну перевагу для нас. Ворог концентрує поблизу населеного пункту надто багато зусиль, послабляючи інші напрямки. І це дозволяє ЗСУ продовжувати проводити контрнаступальну операцію.

Ворог дуже розчарується

За словами радника ОП Олексія Арестовича, росіяни втішилися, що їм вдалося зайти з Заходу Бахмута. Мовляв, це дозволить ворогові оточити місто. Але, переконаний він, окупантів невдовзі спіткає розчарування. Відповідну думку він озвучив під час ефіру з Марком Фейгіним.

Кудись вийти на напрямку Костянтинівка – Бахмут. Загалом, повторити трюк з Сєвєродонецьком і його відрізанням від траси. Здається мені, що чекає на них одне з найбільших розчарувань у житті. Для багатьох – останнє,

– зазначив Арестович.

Напередодні аналітики висловили припущення, чи зможуть росіяни оточити Бахмут. То за даними, які проаналізували в Інституті, шансів на це у ворога не так уже й багато. А все тому, що поблизу населеного пункту окупанти зазнають чималих втрат. Тож навряд чи йому вдасться швидко взяти його в облогу.

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