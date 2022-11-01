Під російською пропагандою: журналіст з Білорусі розповів, чи люди там хочуть війни з Україною

Російська пропаганда поширює свої наративи й у Білорусі. Щоправда, там телевізор дивляться переважно дуже старі люди, тож її вплив незначний.

Таку думку 24 каналу висловив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Раніше він розповів про реакцію білоруської опозиції на те, що Україна може визнати Білорусь окупованою територією.

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Російська пропаганда в Білорусі

Калиновський зазначив, що Росії вдалось налаштувати білоруську пропаганду на свій настрій. Вона проводить ідентичні антиукраїнські заклики на державному телебаченні, на державних сайтах тощо. Однак, на відміну від Росії, у Білорусі люди не вірять у цю пропаганду.

Державне телебачення дивляться лише дуже старі люди. Та навіть російська пропаганда може бути ефективнішою для них. Утім соціологи помічають, що певна частина білорусів усе ж таки піддалась,

– зауважив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".

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Настрій більшості білорусів

Він продовжив, що ця частина невелика, й загалом білоруси хочуть миру, не хочуть участі своїх солдатів у цій війні, безпосереднього втручання з білоруського боку. Зокрема, ми бачимо різні повідомлення від білоруських залізничників, партизанів тощо про пересування російських військ тощо.

"Зараз нагадаю передали до суду з прав людини справу людини, яка підривала залізниці й була затримана з двома простреленими ногами. Він намагався зробити все, щоб зупинити пересування російських військ. Тому загальний настрій білорусів за мир і проти війни залишається", – наголосив Калиновський.

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