У Лукашенка є аргументи: військовий оглядач оцінив загрозу наступу з Білорусі
У ніч на 6 серпня Росія здійснила провокативну повітряну атаку на Україну: ворожі ракети, ймовірно, пролітали через Білорусь. Таким чином українців намагались змусити вдарити по ракетному комплексу республіки у відповідь.
Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. За задумом ворога, операція мала б спровокувати Україну відкрити вогонь у відповідь по стартових позиціях ракетного комплексу, розташованого на території Білорусі.
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"Ми знаємо, що Росія хоче втягнути Мінськ у війну з початку повномасштабного вторгнення, мовиться про безпосередню участь білоруської армії. Однак Алєксандр Лукашенко продовжує маневрувати, а шанси активної участі Білорусі у війні нині навіть менші, ніж рік тому", – переконаний оглядач.
У Лукашенка є аргументи, які допомогли б убезпечити його від цього кроку. Зокрема, таким аргументом може бути й послуга, яку він зробив Путіну, врятувавши його від заколоту вагнерівців.
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Небезпеки з Білорусі немає
Сьогодні загрози наступу з Білорусі на Україну немає. На території республіки не зафіксовано військового контингенту, який міг би здійснити вторгнення на Київщину, Волинь чи Львівщину.
"Коли ми побачимо, що такий контингент створюється, тобто створюються ударні угруповання, які кількісно та якісно здатні здійснити подібний наступ, – будемо прогнозувати. Наразі такої перспективи не існує", – наголосив Денис Попович.
Білорусь у російсько-українській війні
- Україна у ніч на 6 серпня зазнала чергового масованого ракетного обстрілу Росії. Цього разу окупанти намагалися показати, що запускають"Кинджали" з території Білорусі, щоб викликати бажану для себе відповідь. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак назвав це провокацією.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що пуск "Кинджалів" був з району Тамбова, але проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація наразі уточнюється.
- За даними СБУ, Росія хоче використати вагнерівців для провокації "під чужим прапором" на Мозирському нафтопереробному заводі у Білорусі. Усе, щоби втягнути країну у війну проти України.
- Воєнна розвідка України стежить за характером діяльності вагнерівців на території Білорусі. У ГУР МО заявили, що наразі прямої загрози з Білорусі немає, хоча ПВК "Вагнер" – потужний компонент, який є підготовленим до бойових дій.