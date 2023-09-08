Загроза з півночі вже менша: чому росіяни забрали авіацію та техніку з Білорусі

Окупанти почали виводити з території Білорусі особовий склад та техніку. Загроза наступу з цього боку суттєво впала.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що упродовж тривалого часу загроза наступу з боку Білорусі була досить малоймовірною.

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Чому окупанти виходять з Білорусі

Як наголосив Світан, загроза наступу з боку Білорусі суттєво зменшилася, коли вдалося вигнати окупантів з Півночі України. Росіяни мали нестачу особового складу і зосередили його на інших напрямках.

З того часу вони завозили певні резерви в Білорусь на навчання на полігонах. Однак переважно там було не більш ніж 10 тисяч особового складу.

Зараз навіть цього там немає. Росія все більш-менш підготовлене закидає на бойові завдання. Там розуміють, що на деяких позиціях фронт провисає. А загалом кількісного складу, який міг би наступати з Півночі, у них на цей момент не було,

– розповів Світан.

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Зараз окупанти, до прикладу, Лимано-Куп'янському напрямку розмістили близько 100 – 120 тисяч особового складу. Але навіть з такою кількістю загарбників вони не можуть просуватися вперед. Тому 10 тисяч росіян в Білорусі на той момент особливої загрози не становили.

Ситуація в Білорусі: коротко