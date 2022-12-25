Загроза наступу з Білорусі не зникне до самої перемоги у війні, – військовий експерт

Перетин кордону України з Білоруссю в будь-який момент може знову стати лінією фронту. Вірогідність такого сценарію не нульова.

Про це в ефірі 24 каналу сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що не нульовою ця вірогідність буде аж до перемоги України.

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На його думку, Генеральний штаб Збройних Сил доволі обʼєктивно та прагматично підійшов до питання оцінки вірогідності нападу. Він звернув увагу на питання авіаційного угрупування, порівнявши його стан з тим, що, наприклад, було у лютому. Тоді на території Білорусі було розміщено 77 вертольотів, штурмовиків та півтора десятка винищувачів.

Наразі такі сили там не спостерігаються. Важливий той аспект, що прийом таких літаків, аби вони там могли базуватися, це окрема задача для білоруських аеродромів. Треба підготувати прийом такої кількості машин,

– зазначив Олег Катков.

За його словами, в Збройних Силах України, а також у наших союзників є всі засоби, аби помітити таку підготовку заздалегідь.

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"Не можна сказати, що немає вірогідності того, що Росія з білоруськими військами може напасти. Але говорити, що вони підуть 24, 25 чи 26, – мені здається, що тут краще прислуховуватися до офіційних джерел, а не до значно менш перевірених джерел", – підсумував експерт.

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