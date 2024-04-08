Найближчим часом основні бої будуть за одне місто: як може діяти Росія

Росіяни продовжують просуватись вглиб Донецької області. Спершу вони планують захопити Часів Яр, аби потім відкрити собі шлях до наступних міст.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що росіяни будуть використовувати керовані авіабомби для захоплення міста. Наші системи ППО поки не мають можливості їх збивати.

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Наступ на Часів Яр

Завданням російського наступу буде захоплення Донецької області. На думку Поповича, їм це потрібно, щоб продемонструвати хоч якісь результати так званої "сво". Зараз вже починаються бої на східних околицях Часового Яру. Росіянам він потрібен, щоб просуватись в бік Костянтинівки, а далі вже пряма дорога: Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ.

Це і є цілями наступу Росії. Ніякого Харкова, Сум, Києва,

– зазначив військовий оглядач.

Керовані авіабомби

За словами Поповича, якщо Росія ставить собі цілі, це не означає, що ці території будуть під Росією. Однак росіяни, ймовірно, будуть використовувати ту зброю, яка зараз дає їм перевагу – керовані авіабомби. Поки що у нас немає достатньої кількості систем ППО, щоб їх збивати. Найближчим часом основні події будуть розгортатись саме довкола Часового Яру.

"Ті позиції, які вони не можуть взяти чи обійти, вони будуть зносити бомбами, щоб унеможливити їх захист і ми, зберігаючи своїх людей, відвели війська. Вони будуть отримувати абсолютно зруйновані населені пункти, знищену інфраструктуру, бо в них такий середньовічний підхід – брати територію", – прокоментував військовий оглядач.

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