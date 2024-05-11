Чи планується евакуація в Харкові через наступ російських військ

Росіяни продовжують наступ на Харківському напрямку. В ОВА розповіли, чи планується евакуація жителів Харкова.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає.

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В адміністрації закликали не піддаватися паніці

За словами Синєгубова, українські військові наразі контролюють ситуацію та відстежують, які сили ворог застосовує на півночі. Він попросив зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Звичайно, він може посилювати, однак загрози для обласного центра наразі немає,

– сказав глава ОВА.

За його словами, ворог продовжує активізацію дій на Харківському напрямку. Під ворожим вогнем впродовж доби перебували близько 30 населених пунктів.

Тим часом триває евакуація жителів з прикордонних районів регіону. Вона торкнулася Богодухівського, Чугуївського та Вовчанського районів.

Коротко про ситуацію в Харківській області

Зранку 10 травня російські загарбники почали наступ на півночі Харківської області.

Станом на 11 травня активні бойові дії тривають у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі області. У Харківській ОВА повідомили, що малі бойові групи ворога проводять розвідку.

Наразі ворог безперестанку обстрілює Вовчанськ. Лиш за 11 травня ворог випустив 20 керованих авіабомб росіяни випустили в напрямку Вовчанська протягом 11 травня

У Харківській області діє "гаряча лінія" з питань евакуації – ви можете звернутися за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах.