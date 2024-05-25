Не лише стабілізуємо ситуацію, а й вибиваємо ворога, – боєць ЗСУ про бойову роботу на Харківщині

Ворог розпочав 10 травня наступ на Харківщині, там досі тривають бойові дії. Силам оборони вдалось відбити атаки росіян, проте ситуація незмінно напружена.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у момент наступу на Харківщині ворог мав частковий успіх – вдалось пройти лінію державного кордону. Він зазначив, що ситуацію частково вдалось стабілізувати та завадити окупантам рухатись далі.

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Протидія ворогу на лінії зіткнення

Федоренко зауважив, що поблизу Глибокого на Харківщині батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр та інші бригади, що є на цьому напрямку, провели декілька операцій зі знешкодження ворога на тих територіях, які їм вдалось тимчасово окупувати.

Не лише стабілізуємо, але й вибиваємо ворога із позицій, які той зайняв. З декількох будинків вдалось вибито противника. Тих, хто чинив спротив – ліквідовано, решту взято в полон. Ці позиції зараз надійно захищені,

– сказав він.

Ситуація поблизу Вовчанська: дивіться на карті

Командир батальйону наголосив, що ситуація у районі Вовчанська дуже складна. Ворог збільшує там свої ударні спроможності, щоб повністю окупувати цей населений пункт.

Це йому необхідно, щоб сформувати плацдарм для проведення ударно-штурмових дій по тилу наших угрупувань, які тримають інші позиції,

– додав він.

Атаки по території Росії

Юрій Федоренко підкреслив, що дуже важливо, аби наші дипломати змогли переконати міжнародних партнерів дати Україні можливість застосовувати певні типи озброєння по території Росії. Ті обмеження, що існують, не дають змоги успішно оборонятись від російської агресії.

Нам потрібно боротися з тим, що противник може переходити лінії державного кордону. Силам оборони також відомо, де у ворога знаходяться комплекси С-300, С-400, якими обстрілюють Харків,

– висловився командир батальйону.

В Україні тривають різноманітні інформаційні компанії, які вигідні Росії, бо негативно впливають на мобілізаційні процеси. На думку Федоренка, будь-які внутрішньополітичні непорозуміння варто вирішувати у цивілізований спосіб, використовуючи інструменти державного управління.

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