"Росіян дуже багато": секретар РНБО сказав, скільки окупантів сунуть на Харківщину

Ворог значно активізувався на північному сході. Олександр Литвиненко назвав кількість окупантів, які наступають на Харківську область.

Секретар РНБО розповів, що спершу на північно-східному кордоні перебувало близько 50 тисяч російських військових. Наразі значна частина із них задіяна у наступі.

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Скільки росіян наступає на Харківщину

Так, за словами Олександра Литвиненка, набагато більше за 30 тисяч військових здійснюють контрнаступальні дії на півночі Харківської області.

Посадовець зазначив, що згідно із усіма доповідями, українські захисники готові до відбиття ворожого наступу.

У вечірньому зверненні президент Зеленський підтвердив, що на Харківщині тривають наші контрударні дії. Крім того, було посилено цей напрямок, зокрема Вовчанськ, та загалом прикордонні райони.

Де відбуваються бойові дії

Відповідно до звіту Генштабу, увечері розпочалося бойове зіткнення у районі Стариці. Крім того, захисники зупинили просування ворога у районі Лук'янців.

Також ворог намагається оточити чи взяти у напівоточення Вовчанськ. Українські військові тримають оборону, подекуди йде стрілецький бій. Місто залишається під контролем ЗСУ.