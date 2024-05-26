В Силах оборони розповіли, хто з окупантів бере участь в наступі на Харківщину
Джерело:"Главком"
Російське командування кинуло на Харківський напрямок колишніх ув'язнених та військових, які раніше були на Куп’янському напрямку.
Про бої на Харківщині розповів комбриг 92 окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка полковник Павло Федосенко.
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Наступ на Харківщину
Проти ЗСУ на Харківщині воюють колишні ув’язнені – підрозділ "ШтормV", а також 13 танковий полк, який раніше був на Куп’янському напрямку, та 11 механізований полк.
За словами Павла Федосенка, в основному на Харківському напрямку воюють мобілізовані окупанти, якими керують кадрові офіцери.
Як і на початку повномасштабного вторгнення, нині ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА,
– розповів комбриг.
Федосенко пояснив, що саме це відрізняє наступ Росії у лютому 2022 року від нинішнього наступу на Харківщині. За його словами, на початку вторгнення, "пташок" практично не було, а зараз українські військові мають чим відповісти. Саме за допомогою FPV-дронів ЗСУ завдають відчутної шкоди противнику.
Яка зараз ситуація на Харківському напрямку
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти не полишають спроб просунутися в Харківській області. Проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку станом на 16:00 26 травня становить 11.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що Сили оборони відбили загрозу ворожого прориву на Харківському напрямку. Російські загарбники намагалися прорватися на ділянці Стрілеча – Глибоке.
- У британській розвідці заявили, що ЗСУ вдалося стабілізувати наступ окупантів на Харківському напрямку. Український опір стримав російський імпульс. Росіяни не полишають спроб атакувати Вовчанськ, проте Силам оборони вдається відбивати більшість атак.