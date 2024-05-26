В Силах оборони розповіли, хто з окупантів бере участь в наступі на Харківщину

Російське командування кинуло на Харківський напрямок колишніх ув'язнених та військових, які раніше були на Куп’янському напрямку.

Про бої на Харківщині розповів комбриг 92 окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка полковник Павло Федосенко.

Читайте також Аналітики ISW відповіли, чому Росія зазнала невдачі в ході наступу на Харківщині

Наступ на Харківщину

Проти ЗСУ на Харківщині воюють колишні ув’язнені – підрозділ "ШтормV", а також 13 танковий полк, який раніше був на Куп’янському напрямку, та 11 механізований полк.

За словами Павла Федосенка, в основному на Харківському напрямку воюють мобілізовані окупанти, якими керують кадрові офіцери.

Як і на початку повномасштабного вторгнення, нині ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА,

– розповів комбриг.

Федосенко пояснив, що саме це відрізняє наступ Росії у лютому 2022 року від нинішнього наступу на Харківщині. За його словами, на початку вторгнення, "пташок" практично не було, а зараз українські військові мають чим відповісти. Саме за допомогою FPV-дронів ЗСУ завдають відчутної шкоди противнику.

Яка зараз ситуація на Харківському напрямку