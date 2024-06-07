Вночі атакують дронами з тепловізійними камерами: в ISW оцінили ситуацію на Харківщині
Джерело:ISW
Росія далі намагається відкинути українські сили від кордону з Бєлгородською областю та якомога ближче підійти до Харкова, щоб мати змогу обстрілювати його з артилерії. До того ж останнім часом вона активно застосовує там дрони з тепловізійними камерами.
Росіяни також стали пускати обмежену кількість особових сил в бої на Харківщині. Втім, штурми позицій ЗСУ на цьому напрямку не припиняються.
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Вночі штурмують тепловізійними дронами
Посилаючись на слова українського військовослужбовця, аналітики ISW стверджують, що росіяни почали використовувати тепловізійні дрони.
Український військовослужбовець, який діє на Харківському напрямку, 5 червня заявив, що російські війська використовують безпілотники від першої особи (FPV) з тепловізорами для підтримки нічних штурмів,
– пишуть в ISW.
Також там додали, що російська армія активно завдає ударів артилерією та коригувальними бомбами. А для штурмів російські війська використовують непідготовлений особовий склад. Ймовірно, йдеться про підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".
Також аналітики ISW додали, що російські сили нещодавно просунулися поблизу Вовчанська на тлі активних боїв у цьому районі 6 червня. "Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах Стариці (на південний захід від Вовчанська)", – написали там.
При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели наступальні дії під Вовчанськом 5 червня, але не проводили наступальних операцій 6 червня. Наступальні операції 5 червня також фіксувалися під Липцями, але 6 червня росіяни їх також не проводили.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Російський наступ на Харківщині зупинився. ЗСУ місцями контратакують, зокрема, у межах Вовчанська. Військовий оглядач Денис Попович розповів, що російській армії не вдалося досягти тих цілей, які перед ними ставило командування Росії, а саме створити буферну зону від Харківщини до Сумщини, максимально просунутися у бік Харкова, щоб взяти його під артконтроль та захопити Вовчанськ, щоб створити загрозу для Куп'янського напрямку.
- Втім ЗСУ успішно протистоять ворогу. Днями їм вдалося під Вовчанськом взяти у полон приблизно 60 росіян. Станом на 2 червня у місті українська армія контролювала орієнтовно 70% Вовчанська.
- Додамо, що морський піхотинець Вадим Ярошеня переміг у рукопашному бою окупанта. Росіянин був озброєний автоматом, який під час бою заклинив. Це дозволило українському воїну із ножем взяти у полон окупанта.