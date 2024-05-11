Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині: наскільки серйозні загрози

Окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однак ресурсів, якими нині володіє ворог, точно не вистачить, аби просуватися углиб української оборони.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що на відстані приблизно 10 кілометрів від держкордону створена перша лінія оборонних та захисних споруд. Там нині перебувають українські захисники. Зазначимо, що загарбники почали атакувати українських військових о 5-й ранку 10 травня.

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Водночас є населені пункти, які розташовані у так званій "сірій зоні".

"Зараз там активно працює як ворожа артилерія, так і артилерія українських Сил оборони", – сказав Селезньов.

Українські захисники досить активно використовують FPV-дрони, аби знищувати ворога. Противник тим часом використовує тактику піхотних штурмів. Загарбники кидають у бій мало бронетехніки, але досить масово використовують живу силу.

Військовий експерт припускає, що далі, найімовірніше, росіяни проводитимуть артилерійську підготовку та цілитимуть по українських військових КАБами. Це найбільший виклик для ЗСУ.

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Де ще можуть активізуватися окупанти

На території Бєлгородської області Росії перебуває 30 тисяч військових. Там небагато бронетехніки, але чимало артилерійських систем.

Говорити про можливість і ймовірність масштабного просування ворога вглибину нашої території не варто. А от те, що наше прикордоння буде постійно перебувати під впливом у російської артилерії, авіації – це очевидно,

– наголосив Владислав Селезньов.

Військовий експерт припускає, що у перспективі найкоротшого проміжку часу варто очікувати пожвавлення ситуації й на прикордонні Сумщини. Усе через те, що там ворог також зосереджує свої сили.

"Відносно спокійні ділянки фронту, йдеться про Чернігівщину, Сумщину, північ Харківської області у перспективі можуть стати досить складними. Хоча поки що немає жодних підстав вважати, що ворог матиме можливості просуватися далеко вглиб нашої території. Бої на прикордонні, певні провокації – це реальність", – додав Селезньов.

Однак на масштабніші дії у загарбників немає ресурсів.

Чи є загроза для Харкова

Дії окупантів залежать від варіантів протидії Сил оборони України. Якщо ЗСУ не дадуть росіянам можливості просуватися ближче до передмістя Харкова, то ворог не зможе реалізувати свій план. Нині у противника немає ресурсів, аби відрізати це місто від сполучення з територією західніше.

"Ворог проводить певною мірою демонстраційні дії. Він не має ресурсів для повномасштабного вторгнення, але зараз стикається з тим, що ми встигли завчасно підготувати досить потужну та розгалужену мережу інженерних фортифікацій. Ця фортифікація слугує реалізації двох наших місій", – додав військовий експерт.

Перша місія – це максимальне збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців, а друга – максимальне сповільнення та унеможливлення просування ворожого війська територією України.

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