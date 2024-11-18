"Отримують по зубах": як українські захисники стримують наступ російських військ на Курщині
Сили оборони ефективно стримують спроби штурму окупантів у Курській області. Навіть російська пропаганда не може повідомити про їхні успіхи.
Російські окупанти продовжують зазнавати невдач у своїх атаках на українські позиції в Курській області. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на речника ОТУ "Сіверськ", полковника Вадима Мисника.
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Як провалився російський наступ на Курському напрямку
Попри несприятливі погодні умови, які обмежують використання ворожих FPV-дронів і розвідувальної техніки, ворог не припиняє спроб прорвати оборону.
Як повідомив Мисник, росіяни діють за стандартним сценарієм. Якщо мають техніку, використовують її для атак, а коли техніка знищена, кидають у бій невеликі піхотні групи. Однак ця тактика не приносить результатів.
За останні дні навіть російські пропагандисти не вказали, що в них є успіх. Ворог тут отримує по зубах, і в них нічого не виходить,
– додав речник.
Наступ ЗСУ на Курщині: останні новини
- США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Курської області.
- Нещодавно бійці 36-ї бригади морської піхоти успішно відбили спробу штурму російських військ на Курщині, завдаючи втрат окупантам.
- КНДР постачає Росії далекобійні ракети та артилерійські системи для війни з Україною. Ворог сподівається витіснути українські війська з Курщини до інавгурації Трампа.