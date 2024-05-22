Епіцентр боїв на Луганщині: в ОВА назвали місто, яке невпинно штурмують росіяни

На Луганщині тривають запеклі бойові зіткнення. Ворог не полишає амбітної мети вийти на адміністративні кордони області.

Російське міноборони заявило про нібито захоплення Білогорівки, що на Луганщині. Очільник ОВА Артем Лисогор спростував брехню окупантів. Він наголосив, що місто залишається під контролем Збройних Сил. Водночас посадовець визнав, що ситуація у Білогорівці – дуже важка.

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Основна ціль росіян на Луганщині

За словами Лисогора, Білогорівка перебуває під постійним обстрілом ворога. Така ж непроста обстановка і в інших населених пунктах Луганщини, зокрема, у Кремінському лісництві та в районі населених пунктів Терни і Невське.

Чиновник заявив, що у напрямку Білогорівки триває загострення. Ворог третій день намагається штурмувати це місто. Противник декілька разів пробував атакувати колонами. Він вдавався до так званих "м’ясних штурмів" за підтримки важкої артилерії, однак успіху не мав. Захисники продовжують вражати окупантів і завдавати їм значних втрат.

Де розташована Білогорівка, яку атакують росіяни: дивіться на карті

Так, Лисогор розповів, що на Луганщині всі лікарні вщент заповнені пораненими російськими військовими, а морги – тілами загиблих.

Яка ситуація на Луганщині: що відомо