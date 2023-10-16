Чи зроблять росіяни з Авдіївки ще один Бахмут: огляд фронту від Світана

Росіяни спрямували значні сили на штурм міста Авдіївка, що на Донеччині. Ворог намагається взяти місто в кільце.

Відповідну інформацію в ефірі 24 Каналу прокоментував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан

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Наступ росіян в районі Авдіївки

За його словами, спільне між Авдіївкою та Бахмутом тільки в кількості російських втрат – там вже тисячі вбитих, які намагалися вдаритися об авдіївський гарнізон. Також знищені сотні одиниць техніки, танків, броньованих машин, комплексів артилерії та ЗРК.

Можна сказати, що для них це "Бахмут-2", але тільки по втратах,

– наголосив Роман Світан.

"За 10 років кількість сил та засобів, які (росіяни – 24 Канал) кидали на знищення нашого гарнізону в Авдіївці, – була в рази більше", – розповів військовий експерт.

Зараз там ворог намагається виконати політичну задачу, адже військова задача – нездійсненна.

Ліквідація гелікоптера Мі-8

Роман Світан пояснив, що Мі-8 – це транспортувальник, проте інколи його використовують, як бойовий гелікоптер.

Він летить на низькій висоті й, скоріш за все, що ЗРК його не зачепить. Переважно їх зносять за допомогою ПЗРК.

"Наші групи ССО та розвідки беруть з собою переважно Stinger, заходять в глибину території противника – 5 – 7 – 15 кілометрів й на перехопленні "знімають" російські вертольоти. Протидіяти цьому практично нема як", – пояснив військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Оренда комплексів ППО

На думку Світана, це правильно. Адже, наприклад, у Польщі стоїть комплекс – ми можемо попросити у них його в оренду й перекинути на захід України. Навіть ледь не до центру країни їх дотягнути.

З одного боку вони будуть виконувати задачу прикриття Польщі зі сходу, а також прикриття наших областей,

– зазначив військовий експерт.

До цих комплексів російські засоби ураження фронтового рівня – не дістануть. Це біля лінії фронту вони мають ризик удару й безпілотника чи конкретних ракет протирадіолокаційних з дальністю до 150 кілометрів.

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