Окупанти мають єдиний мотив: в ОП пояснили, чому ворог вчепився в Авдіївку

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку та прагнуть повторити те саме, що вони вчинили в Бахмуті. Напевно ця "перемога" їм потрібна, щоб підняти рейтинг Владіміра Путіна перед так званими "виборами", які мають відбутися навесні 2024 року.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що в діях росіян в Авдіївці, Бахмуті і Куп'янську не потрібно шукати політичне підґрунтя.

До теми Росіяни масовано наступають на Авдіївку: як за тиждень змінилась лінія фронту

Наслідки Бахмута

Російські загарбники, за словами Подоляка, мають єдину мету – ліквідовувати українців. І вони будуть це робити, поки українці їх не переможуть.

Свого часу в Бахмуті Україна довела зокрема міжнародним партнерам, що в Росії немає спроможності до ефективних масштабних наступальних дій. На Бахмутському напрямку було ліквідовано дуже велику кількість російських військовослужбовців – найбільш боєздатного підрозділу, на той момент, якого вже не існує – ПВК "Вагнера".

Коли ж ПВК "Вагнера" на чолі з Євгенієм Пригожиним вчинив "марш незадоволених" на Москву, він суттєво зламав величезну частину репутації Путіна. Заколот Пригожина показав, що в Росії немає жодних запобіжників проти силових переворотів. А після цього ще й були знищені харизматичні, пасіонарні – сам Пригожин та командир ПВК "Вагнера" Дмітрій Уткін.

"Це є наслідки Бахмута з точки зору ефективного планування", – підкреслив радник глави ОПУ.

Михайло Подоляк пояснив, для чого росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться відео

Намагаються побудувати "торговельний майданчик"

А сьогодні Росія залишки своїх наступальних спроможностей відправила на Авдіївку.

Просування там немає. Але є величезна кількість знищеної техніки. Крім того, росіяни, плануючи атаки на Авдіївку, сподівались, що таким чином зможуть відвернути резерви ЗСУ від інших напрямків, де йдуть наступальні українські операції.

Це не вдалося. Єдиний мотив, який вони "продають" певним політичним елітам в інших країнах: "дивіться, ми ж Донецьку область повністю "забрали". Ми готові все інше віддати чи про щось там говорити, але Донецьк залишиться за нами",

– пояснив Подоляк.

У такий спосіб росіяни намагаються побудувати певний "торговельний майданчик". Проте так він не буде працювати.

Водночас українці, на думку радника глави ОПУ, мають усвідомити: якщо ми хочемо мати Україну – немає жодного шансу розмовляти з Росією. Якщо не хочемо мати – тоді маємо думати про компроміси, і маємо говорити, що неправильно було щось в Бахмуті чи Авдіївці.

"У нас ефективне і професійне військове керівництво. Ми ухвалюємо відповідні політичні рішення – особливо на зовнішніх політичних ринках. Маємо достатньо ефективну допомогу від наших партнерів та всі необхідні ресурси. Їх треба збільшувати: і своє виробництво; і переговорні процеси, щоб отримувати більше техніки. Ті ж ATACMS. Все це треба робити, робити і робити", – наголосив Михайло Подоляк.

Ситуація на Авдіївському напрямку