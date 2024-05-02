На нас тиснуть й з боку, й в лоб, – боєць ЗСУ про спроби росіян окупувати Часів Яр

Російські війська прагнуть за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької області. Нині наступ на Часів Яр став одним з пріоритетів російської армії.

На Бахмутському напрямку, зокрема у районі Часового Яру, досить важка ситуація і це ні для кого не секрет. Але протягом двох останніх тижнів інтенсивність російських штурмів суттєво посилилася. Детальніше про тактику ворога на цьому відтінку фронту 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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Тактика росіян у районі Часового Яру

Часів Яр – це одна з найнапруженіших ділянок фронту. Також, як зазначив Сазонов, загострюється ситуація трохи південніше – на Покровському напрямку. Зараз армія Росії намагається оточити Часів Яр, пробиваючись на флангах, бо в лоб не вдається.

Деякі дороги, по яких я ще тиждень тому спокійно їздив, зараз вже прострілюються, тому ми ними не користуємось. Нас тиснуть й з одного боку, й в лоб,

– мовив військовослужбовець.

Росіяни спершу просто штурмами позиції біля Часового Яру, застосовуючи різні тактики. Потім окупанти намагалися за будь-яку ціну ввійти в місто, але марно. Після цього російські загарбники хотіли зачепитися за окремі будинки на околицях, щоб втягнути бійців ЗСУ в стрілкові бої у місті. Українські військові відбили атаки.

Ситуація на Бахмутському напрямку / Показуємо на карті

Зараз наші хлопці боронять околиці Часового Яру. В лоб окупанти так і не змогли пройти. Хоча ми бачили, що є і підкріплення, і нові штурмові групи. Вночі по одному – двоє виходять на позиції, щоб штурмувати нас,

– зазначив Сазонов.

За його словами, російські війська вже другу чи третю добу намагаються обійти Часів Яр з боків. На щастя, всі спроби безуспішні.

У нас є можливість заходити у місто, підвозити БК, вивозити поранених, підвозити поповнення, воду, проводити ротацію. Однак одне із завдань росіян – перерізати логістику,

– додав військовослужбовець ЗСУ.

Україна з нетерпінням чекає західну допомогу, але час очікування, на жаль, грає на користь ворогу. Адже противник намагається максимально використати дисбаланс по снарядах, мінах, ракетах.

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