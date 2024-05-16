Мають намір відвоювати частину території, втраченої минулого року, – Каволі про наступ росіян
Російська армія має намір відвоювати територію на Харківщині, яку українська армія деокупувала минулого року. Втім, наразі невідомо, чи зможе Росія провести літній контрнаступ.
Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Генерал НАТО висловився про наступ росіян
За словами Каволі, наразі складно спрогнозувати, які наміри щодо свого наступу має супротивник.
Вони (росіяни – 24 Канал) атакують на південь в напрямку Харкова. Очевидно, що вони мають намір відвоювати частину території, яку втратили минулого року під час разючого наступу українських військ. Точна послідовність і те, як вони збираються це зробити, поки що не зовсім зрозуміла,
– сказав генерал НАТО.
Відповідаючи на питання про літній наступ росіян головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі сказав, що "ніколи не можна бути впевненим". Втім, військове керівництво Альянсу не бачить створення великих резервів військ для цього.
"Зараз в Росії відбувається стандартна мобілізація – піврічний призов, але це не пов'язано з конфліктом", – підкреслив Каволі.
В Альянсі сказали, чи можливий прорив росіян на фронті
- Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі заявив, що російська армія має здатність досягати локальних успіхів на фронті. Однак генерал впевнений, що росіяни не мають навичок і можливостей для прориву на фронті для отримання стратегічної переваги.
- Крім того, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер впевнений, що наступ російського війська в Харківській області не змусить українську владу сісти за стіл переговорів. Лейтенант-адмірал також додав, що наступ російських військ на фронті в Україні не є стратегічним успіхом.
- Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ЗСУ зупинили активне просування ворога в області. Однак стабілізувати лінію фронту поки не вийшло.
- Російські загарбники останнім часом посилили свій тиск на півночі Харківській області, зокрема, почали сильніше застосовувати керовані авіаційні бомби та обстрілювати прифронтові населені пункти. Детальніше про ситуацію з наступом росіян у Харківській області – читайте у матеріалі.