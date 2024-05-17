У Зеленського сказали, з якої причини росіянам вдалось зайти на Харківщину

Росіяни 10 травня розпочали наступальні дії на півночі Харківської області. Окупанти просунулись на 5 – 6 кілометрів, ЗСУ всіма силами стримують ворога. Під час війни Україна не могла будувати фортифікаційні споруди через російські обстріли артилерією.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що росіяни користуються моментом, поки України немає достатньої кількості зброї. Ціль ворога – максимально розтягнути лінію фронту та відвернути увагу українських резервів з інших напрямків.

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Як росіянам вдалось зайти в Харківську область

За словами Подоляка, росіяни завдяки наступу на Харківську область хочуть суттєво збільшити лінію фронту, аби розтягнути українські резерви. Також ворог хоче використовувати можливості підійти ближче до Харкова, аби його атакувати артилерією, не лише керованими авіаційними бомбами.

Те, що вони (росіяни – 24 Канал) взагалі змогли зайти на Харківщину – це проблема дефіциту зброї України. Також ця ситуація була викликана неформальними заборонами використовувати зброю, яка в нас є, навіть в дефіциті, по місцях концентрації російських сил на території Росії,

– підкреслив радник голови Офісу президента України.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на YouTube 24 Каналу о 12:40

Варто зазначити, що поки росіяни не пройшли від кордону з Україною в Харківській області далі, ніж на 5 – 6 кілометрів. За словами Подоляка, це не та відстань, яку хотіли пройти росіяни. ЗСУ стримують росіян та завдають контрудари.

Генеральний штаб активно сьогодні відпрацьовує системи не тільки оборонні, а й контрнаступальні,

– прокоментував радник голови Офісу президента України.

Просування росіян в Харківській області: дивіться на карті

Подоляк пояснив, що під час війни будівництво фортифікаційних споруд, наприклад, в Харківській області, є неможливим через роботу російської артилерії, яка стоїть за 10 кілометрів до кордону з Україною. Артилерія стріляє на відстань 20 кілометрів.

Можна там побудувати повноцінні бетоновані фортифікаційні споруди? – ні. Адже йде постійний обстріл понад 2 роки. Де можна побудувати лінію оборони, там вони (українські військові – 24 Канал) і будують, мовиться про трішки інші відстані від державного кордону,

– додав радник голови Офісу президента України.

Кількість російських військових, а саме 12 – 15 тисяч, яких країна-агресорка залучила для наступу на Харківську область, за словами Подоляка, є недостатньою для її захоплення, однак це велика кількість для можливості продавити кордон.

Що треба для того, щоб їх знищити? – зброя. Чи було достатньо в України зброї, а саме снаряди, далекобійні ракети, РЕБ, авіація або протиповітряна оборона? – ні, недостатньо,

– пояснив радник голови Офісу президента України.

Яку тактику використовують росіяни

Окупанти використовують таку саму тактику, як в Донецькій області – тактику невеликої концентрації сил та засобів, здійснення штурмів невеликими загонами паралельно з постійним використанням керованих авіаційних бомб.

Щоб можна було просочитись кудись і захопити маленькі плацдарми,

– зазначив радник голови Офісу президента України.

Для чого Росії розширення лінії фронту

Росія, за словами Подоляка, має маленьке "вікно можливостей" для реалізації своєї ініціативи. Мовиться про накопичення додаткового ресурсу Росією протягом останнього року.

В цей час Україна "накопичувала дефіцити" зброї. Росія, розуміючи, що завтра такого "вікна можливостей" не буде, тому що в України буде набагато більше зброї, вона пробує розтягнути лінію фронту для того, щоб натягнути дефіцитний резерв та зброю України й спробувати збільшити свої плацдарми,

– наголосив радник голови Офісу президента України.

Подоляк розповів, що Генштаб чітко розуміє всі виклики росіян в Харківській області. Президент України Володимир Зеленський скасував свої дипломатичні візити до Європи для обговорення подальшого постачання техніки України, аби провести Ставку, щоб мати актуальну інформацію щодо подій в Харківській області та на інших напрямках.

Наступ росіян на Харківську область: останні новини

Володимир Зеленський заявив, що росіяни не планують зупинятись на Вовчанську. Глава держави пояснив, що окупанти також хочуть захопити відповідну зону в 10 кілометрів. У такий спосіб росіяни завжди хочуть розвивати успіх, якщо їм вдається чогось досягнути.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що наразі складно спрогнозувати, які наміри щодо свого наступу на Харківську область має супротивник. Військове керівництво Альянсу не бачить створення великих резервів військ для цього.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що українські захисники зупинили активне просування росіян на території Харківської області. Проте стабілізувати лінію фронту поки не вдалося.