Касетні боєприпаси допомагають зупиняти наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку, – WP

Західні журналісти з'ясували, як американські касетні боєприпаси допомагають ЗСУ у протистоянні повномасштабної агресії Росії. Вони поспілкувалися на передовій з нашими захисниками, що стримують окупантів під Куп’янськом та Лиманом.

Журналісти взяли інтерв'ю в українських артилеристів на Харківщині. Вони отримали перші касетні боєприпаси через кілька тижнів після того, як президент США Джозеф Байден ухвалив відповідне рішення.

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Що розповіли в ЗСУ про ці снаряди

За словами бійців, касетні боєприпаси не дістають до російських окупантів, що сидять в окопах. Водночас вони становлять загрозу для тих росіян, що наступають на відкритій місцевості. Коли ЗСУ використовують ці снаряди, загарбники ховаються за твердими укриттями й "навіть носа не висовують". Це дозволяє нашим воїнам наблизитися до ворожих позицій.

Українські захисники також застосовують таку зброю для обстрілів густих лісів у випадках, коли точна дислокація ворожих сил невідома. Також касетні боєприпаси використовуються при атаках на неброньовану техніку противника.

Військовий 14-ї окремої механізованої бригади Станіслав розповів виданню про головну перевагу касетних боєприпасів. Відтепер росіяни дуже бояться йти в атаку. Окупанти стали розпізнавати такі снаряди за свистом, коли вони летять в їхньому напрямку.

Журналісти зазначили користь від цієї зброї для ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Адже такі снаряди дозволяють українським військом стримувати наступ російських загарбників та берегти сили.

Що кажуть експерти про касетні боєприпаси

Військовий експерт Петро Черник у розмові з 24 Каналом не так давно розповідав про користь від таких снарядів для ЗСУ. Ця зброя допоможе нашим захисникам серйозно виснажувати ворога. А ще вона полегшить процес звільнення українських територій від російських окупантів.

Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан закликав наших партнерів з Заходу передати українським воїнам касетні боєприпаси до HIMARS. На його думку, 2 000 таких снарядів дозволять України перемогти Росію до кінця 2023 року.

Раніше командувач Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий повідомляв, що касетні боєприпаси гарно вписалися в "ансамбль" снарядів, який вже мають на озброєнні наші захисники. За його словами, українська артилерія ефективно вибиває особовий склад противника та знищує техніку ворога.

Касетні боєприпаси вибухають над ціллю у повітрі та розкидують десятки та навіть сотні маленьких бомб. За допомогою цих снарядів можна накривати площі розміром з футбольне поле.