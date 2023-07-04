Якщо пройдуть, то на 2 метри вглиб, – Біцак сказав, як укріплений північний кордон Сумщини

Був випадок, що ворожа ДРГ зайшла на північ Сумської області, загинули люди. Та для того, щоби більше не було такого, кордону приділяють максимальну увагу.

Про це 24 Каналу заявив командир 3 роти 8-го ДФТГ, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак. Він зауважив, що роблять усе, щоби кордон України був "під замком".

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"Я впевнений, що ця наволоч з нашої сторони точно не пройде. А якщо пройде, то на 2 метри вглиб", – наголосив Біцак.

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Він зауважив, що українські бійці проходять навчання. На них був присутній командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Хлопцям дуже сподобалося. Дуже багато корисного для себе взяли,

– зауважив командир 3 роти 8-го ДФТГ.

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