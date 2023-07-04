Якщо пройдуть, то на 2 метри вглиб, – Біцак сказав, як укріплений північний кордон Сумщини
Був випадок, що ворожа ДРГ зайшла на північ Сумської області, загинули люди. Та для того, щоби більше не було такого, кордону приділяють максимальну увагу.
Про це 24 Каналу заявив командир 3 роти 8-го ДФТГ, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак. Він зауважив, що роблять усе, щоби кордон України був "під замком".
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"Я впевнений, що ця наволоч з нашої сторони точно не пройде. А якщо пройде, то на 2 метри вглиб", – наголосив Біцак.
Чи є загроза наступу окупантів на Сумщині: дивіться відео
Він зауважив, що українські бійці проходять навчання. На них був присутній командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Хлопцям дуже сподобалося. Дуже багато корисного для себе взяли,
– зауважив командир 3 роти 8-го ДФТГ.
Чи є загроза наступу з Півночі
- Після того, як на території Білорусі розмістять вагнерівців, там можуть сформувати угруповання для вторгнення в Україну. Заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук переконаний, що це стане можливим, якщо до найманців доєднаються російські та білоруські військові.
- Обстановка на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована. Утім, після невдалого заколоту Євгенія Пригожина в країні можуть розмістити до 8 тисяч найманців. Україна розуміє, яку додаткову потенційну загрозу це створює. Тому українську оборону на цьому напрямку зміцнюють.
- Президент України Володимир Зеленський зауважив, що невдовзі стане відомо, якщо колишні вагнерівці формуватимуть там наступальний кулак або диверсійні групи. Глава держави додав, що ці найманці вже не здатні зробити щось серйозне проти України. Утім, українська держава продовжує стежити за ворогами на Півночі.